Buchanan si gode il primo trofeo in nerazzurro: il messaggio del canadese dopo la vittoria della Supercoppa Italiana

Nonostante non abbia ancora esordito ufficialmente con la maglia dell’Inter da quando è arrivato a Milano dal Club Bruges in questa sessione di calciomercato di gennaio, pare evidente come Tajon Buchanan si senta già parte integrante del gruppo squadra. Ieri ha avuto la possibilità di alzare al cielo il suo primo trofeo in nerazzurro, con la Supercoppa Italiana vinta in finale contro il Napoli.

Ecco il post social condiviso dall’esterno canadese, che accompagna le foto con dei semplici cuori nerazzurri ( ).

L’articolo Buchanan si gode il primo trofeo in nerazzurro: il messaggio del canadese – FOTO proviene da Inter News 24.

