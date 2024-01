Il noto giornalista Ivan Zazzaroni è tornato a parlare dell’operato degli arbitri, criticando le parole del designatore Rocchi

Intervistato da Le Iene nell’ambito del servizio incentrato sull’intervista anonima fatta all’arbitro di Serie A che in anonimo denuncia le anomalie del sistema arbitrale italiano, Ivan Zazzaroni torna alla carica contro gli arbitri. Il direttore del Corriere dello Sport si scaglia anche contro il designatore Gianluca Rocchi per la risposta data da quest’ultimo alle lamentele fatte dal ds dell’Hellas Verona, Sogliano, dopo il contatto Bastoni-Duda contro l’Inter.

SUGLI ARBITRI – «Io credo anche che ci sia molta confusione. La confusione nasce dal fatto che il mondo arbitrale è un mondo di concorrenze interne, di carriere, di gerarchie naturalmente. Poi, gli arbitri sono particolarmente permalosi».

LE PAROLE DI ROCCHI – «Rocchi ha aggredito per difendersi e per difendere anche degli errori del suo team. Non vorrei più sentir dire «ma anche il calciatore sbaglia il rigore». Un arbitro può danneggiare una partita, il calciatore che sbaglia il rigore danneggia se stesso e la sua squadra».

TUTELA DEGLI ALLENATORI – «Una delle mie battaglie è una tutela maggiore nei confronti degli allenatori. Gli allenatori sono quelli che perdono il posto. Quindi direi una maggiore tolleranza e capisco anche dove vogliamo arrivare se vogliamo arrivare a Mourinho. Nessuna preoccupazione. L’hanno fatto fuori, quindi non c’è problema. Si sono tolti un peso. La grande novità, secondo me, è proprio il fatto che quest’anno è il VAR che sbaglia più dell’arbitro in campo. Quindi la vera novità, quella che lascia sconsolati, è che il supporto tecnologico viene utilizzato male, cioè finché l’uomo sbaglia, ok, ma se sbaglia quello che sta davanti al Var sinceramente siamo veramente al paradosso».

L’articolo Zazzaroni denuncia: «Arbitri permalosi, Rocchi ha sbagliato nella risposta a Sogliano» proviene da Inter News 24.

