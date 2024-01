Tajon Buchanan è il primo acquisto del 2024 dell’Inter, col suo arrivo previsto nella giornata di oggi: gli aggiornamenti

Come rende noto Simone Togna su Twitter, il Buchanan Day comincia nel migliore dei modi per l‘Inter, col giocatore a momenti in Italia.

Il suo volo, infatti, al momento sta sorvolando Saronno, e atterrerà a Milano in brevissimo tempo. E’ atteso in sede per l’iter contrattuale e, ovviamente, le visite mediche.

L’articolo Buchanan sta per atterrare in Italia! TUTTI gli aggiornamenti proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG