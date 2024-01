Henrik Mkhitaryan ha rilasciato una lunga intervista in cui racconta il suo momento all’Inter, dopo aver siglato il rinnovo

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Henrik Mkhitaryan si sofferma anche sul significato che per lui abbia il rinnovo con l‘Inter.

RINNOVO CON L’INTER – «Significa che questa è casa e sono felice di abitarci. Parlo di tutto un mondo, non solo i compagni e la società, ma i tifosi e i lavoratori del club: è quel famoso puzzle nerazzurro di cui parlavo… Resterò fino a 37 anni, farò di tutto per avere questa freschezza. Sono stato in grandi club europei e posso dire che l’Inter sta a quel livello lì, nell’élite».

L’INTERVISTA INTEGRALE A MKHITARYAN

L’articolo Mkhitaryan al miele con l’Inter: «Per me il rinnovo significa questo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG