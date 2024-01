L’ultimo arrivato si sta già allenando in gruppo ma deve ancora risolvere qualche intoppo burocratico.

L’Inter sabato sera alle 20:45 sarà di scena a Monza, campo difficile dove l’anno scorso perse. I nerazzurri sono in testa alla classifica ma le ultime uscite hanno evidenziato qualche difficoltà di troppo.

Nuova arma

Inzaghi resta tranquillo ma ben presto avrà bisogno anche delle caratteristiche di Tajon Buchanan. La sua squadra è prevedibile, oltre al fatto che Arnautovic e Sanchez non sembrano poter rispettare le aspettative: il tallone d’Achille della rosa nerazzurra da diverse stagioni è quello di non avere tanta gente abile a saltare l’uomo. Cuadrado era stato preso anche per questo e, nonostante l’infortunio, era anche riuscito a dimostrare qualcosa in tal senso; il canadese potrebbe venire in soccorso ma non bisogna affrettare l’inserimento.

Juan Cuadrado

Le prossime mosse

Buchanan si è allenato in gruppo anche oggi ma domani potrebbe saltare la seduta perché, in quanto extracomunitario, è dovuto tornare in Belgio per raggiungere l’ambasciata italiana ed ottenere il permesso di soggiorno; lo rivela la Gazzetta dello Sport. Ciò non mette in dubbio la sua convocazione per la gara con la squadra di Palladino; resta da capire quanto durerà il suo ambientamento ed il suo adattamento al 3-5-2 inzaghiano. C’è da dire che lui nasce come un esterno offensivo ed in teoria potrebbe anche ricoprire il ruolo di seconda punta in caso di necessità.

L’articolo Buchanan vede Monza nonostante il viaggio in Belgio proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG