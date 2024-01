Le statistiche in vista della gara di Coppa Italia tra Fiorentina e Bologna: tra curiosità, analisi e bilanci dopo l’ultimo match

Novanta minuti, o forse più, per decidere chi sarà la semifinalista di Coppa Italia. Stasera il derby dell’Appennino in Coppa Italia promette emozioni. Al di là degli ultimissimi risultati, Fiorentina e Bologna arrivano all’appuntamento in forza di un torneo che li sta vedendo andare oltre le previsioni, come dimostrano le loro posizioni in classifica. Stasera si affrontano la quarta contro la quinta in classifica.

Nel confronto in campionato di pochi mesi fa hanno avuto la meglio i viola: gol di Bonaventura, pareggio di Zirkzee dal dischetto e 2-1 definitivo ancora dagli undici metri, stavolta da parte di Nico Gonzalez. I primi due dovrebbero essere in campo stasera, il terzo invece è ancora fermo ai box. La gara fu molto equilibrata, come certificano i dati del dominio territoriale (50% a testa) e dell’indice di pericolosità (57 a 55%).

A conferma di come le due squadre puntino molto alla costruzione da dietro, i giocatori più coinvolti sono stati per entrambi dei difensori: da una parte Martinez Quarta (63 palloni toccati), dall’altra Calafiori (molti di più: 88)

