I nerazzurri attraversano un momento di flessione lieve per quel che riguarda i risultati ma un po’ più significativo se si analizzano le prestazioni.

L’Inter ha frenato un minimo nelle ultime settimane evidenziando qualche piccola crepa che nei mesi passati non si intravedeva.

La situazione

La squadra non è al massimo della forma anche se Inzaghi al momento ha tutta la rosa a disposizione, se si eccettua Cuadrado. La manovra appare più lenta e, un ritornello che ritorna sempre più spesso, gli attaccanti di riserva segnano pochissimo. La classifica sorride ancora ed i numeri di attacco, difesa e clean sheets sono eccezionali ma sono almeno due partite che l’Inter non convince.

Incrocio pericoloso

In verità sin dall’estate le mosse di mercato dell’Inter nel reparto offensive sono state criticate: si è scelto di puntare sui Sanchez ed Arnautovic, 35 e 34 anni di età, lasciando andar via Dzeko (c’è l’attenuante che non si conosceva ancora cosa avrebbe fatto Lukaku) e Valentin Carboni. È proprio su quest’ultimo che si focalizza la Gazzetta dello Sport: l’argentino è in prestito secco al Monza (i brianzoli quindi non possono riscattarlo in nessun modo) e nelle ultime settimane sta incominciando a mostrare il suo grande valore. Inzaghi non si oppose all’idea di mandarlo in prestito e nel fine settimana se lo ritroverà da avversario: la speranza è che la scelta estiva non diventi un rimpianto.

