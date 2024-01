Il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua in merito al percorso in campionato dell’Inter, con la vetta della classifica conquistata

Ospite a Tutti Convocati, Fabrizio Biasin si sintonizza così sull’Inter e sul primo posto in classifica di Serie A, a soli 2 punti di distanza dalla Juve.

INTER – «Con due punti di vantaggio mi sento un leprotto, se fossero 7-8 mi sentirei lepre. Mi ha dato fastidio l’idea che il primato dell’Inter sia in discussione e non si guardi a quanto successo nella prima parte di stagione. C’è una gran Juve che, nonostante i suoi limiti, sta facendo una stagione meravigliosa, ma 48 punti non sono frutto del caso»

L’articolo Biasin fa un bilancio sull’Inter: «Una cosa mi ha dato fastidio» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG