Dopo aver sfiorato l’approdo a Milano, il centrocampista serbo sembra proprio diretto verso la Campania in questi giorni.

L’Inter la scorsa estate voleva acquistare Lazar Samardzic dall’Udinese e ci era quasi riuscita: c’era l’accordo col club friulano e anche quello col giocatore.

L’accaduto

Il serbo fece anche le visite mediche per i nerazzurri ma poi iniziarono a sorgere intoppi: non si è mai saputo dettagliatamente cosa sia successo ma alla fine la trattativa saltò e l’ex Lipsia ha giocato la prima parte di stagione in bianconero. La versione più probabile vede Samardzic aver cambiato procuratore a trattativa in corso: il padre potrebbe aver chiesto più soldi di quanto pattuito. Ora il serbo è vicinissimo al Napoli ed il padre è atteso in Italia per negoziare con De Laurentiis.

La testimonianza

Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato Pierpaolo Marino, l’ex direttore generale dell’Udinese che ha conosciuto il padre del calciatore. “Samardzic in prospettiva futura sarebbe un grandissimo colpo. Io conosco bene il padre, ho discusso spesso con lui in fase di tesseramento e nel prosieguo del rapporto. Lo reputo una persona ragionevole, non sarà un ostacolo per farlo arrivare al Napoli, non è un rompiscatole. Poi non so cosa sia successo con l’Inter. Se però si pensa che Samardzic poi debba trascinare tutto il Napoli non è così. Bisogna aiutarlo a inserirsi in una realtà completamente nuova. Dico che può essere la ciliegina sulla torta”.

