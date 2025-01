Buchanan via dall’Inter? Una mossa di mercato che apre le porte a un colpo sensazionale

L’esterno canadese che continua a trovare poco spazio in nerazzurro è cercato non solo dai giallorossi.

In un panorama calcistico sempre in fermento, la situazione di Tajon Buchanan all’Inter appare particolarmente incerta.

Il giovane esterno canadese, tornato a disposizione dell’allenatore Simone Inzaghi dopo un periodo di assenza dovuto a un brutto infortunio, potrebbe lasciare il club nerazzurro più presto di quanto previsto.

Il dilemma

Nonostante la volontà del giocatore di dimostrare il proprio valore in nerazzurro, il club di Milano sembra orientato a valutare attentamente le varie opzioni di mercato disponibili. Le occasioni di prestito da squadre estere potrebbero spingere l’Inter a considerare la sua cessione, apertura facilitata ulteriormente dalla ricerca attiva di un sostituto adeguato.

Il punto di vista del club

Le voci di corridoio provenienti dal Canada suggeriscono una situazione in dinamico sviluppo, con proposte concrete già sul tavolo. L’Inter, tuttavia, adotta una strategia cauta, preferendo attendere il giusto momento per prendere qualsiasi decisione riguardante Buchanan. Il club sa che la partenza dell’esterno canadese necessiterebbe di un rinforzo adeguato per non compromettere l’efficienza della squadra.

Federico Chiesa: La chiave di volta?

Secondo Inter Live, il favorito a sostituire Buchanan in caso di partenza sembrerebbe essere Federico Chiesa, esterno italiano il cui nome è circolato con insistenza nelle ultime sessioni di calciomercato. Nonostante l’interesse concreto del Napoli, che appare in vantaggio nella corsa al giocatore, l’Inter rimane vigile. La possibile cessione di Buchanan, infatti, potrebbe offrire l’opportunità a Beppe Marotta di lanciare un’offensiva decisa per assicurarsi Chiesa.

