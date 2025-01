Frattesi e l’Inter: dietro le quinte di un addio clamoroso o un rilancio inatteso?

Il tecnico ed il presidente del club nerazzurro al momento escludono l’ipotesi di un addio del centrocampista che però resta scontento.

Nell’universo calcistico, la gestione delle aspirazioni individuali all’interno di squadre di alto livello rappresenta spesso un complesso equilibrio.

Alla luce delle recenti dichiarazioni da parte di figure chiave dell’Inter, il caso di Davide Frattesi emerge come emblematico di tale dinamica. Nonostante le rassicurazioni sull’importanza del giocatore nel progetto nerazzurro, emergono segnali di insofferenza che mettono in discussione la sua permanenza nella Beneamata.

Posizioni ufficiali

Le affermazioni rilasciate ieri dall’Inter sottolineano il desiderio di mantenere Davide Frattesi all’interno del progetto sportivo del club. Sia il presidente Giuseppe Marotta che l’allenatore Simone Inzaghi hanno espresso apprezzamento per il contributo di Frattesi, pur riconoscendo la dura concorrenza all’interno della rosa.

Lo stato d’animo del giocatore

Nonostante il sostegno pubblico, appare evidente una certa frustrazione da parte di Davide Frattesi, legata alla mancata titolarità in alcuni incontri chiave. Gli episodi citati, come la sostituzione in Supercoppa contro il Milan e la decisione di privilegiare Nicolò Barella nel match contro il Como, hanno alimentato sensazioni di marginalità nel progetto tecnico di Inzaghi.

Il mercato in attesa

Nonostante l’assenza di offerte ufficiali al momento, il valore di mercato di Frattesi sembra ben definito, con cifre che variano sensibilmente in base all’interlocutore: 45 milioni di euro per la Roma, 70 per il Napoli. Le prossime giornate potrebbero essere decisive per chiarire il destino del centrocampista, con gli scenari aperti a possibili evoluzioni.

L’ultima apparizione

Nel frattempo, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ieri l’ex Sassuolo è stato gettato nella mischia nel finale di Venezia-Inter quando il risultato era ancora in. bilico. Frattesi non ha brillato come nel derby di Supercoppa: ha sprecato un paio di buone chance di chiudere la gara e ha perso un pallone che poteva costare carissimo, quello che poi si è stampato sul palo della porta di Sommer scagliato dal destro di Busio.

Leggi l’articolo completo Frattesi e l’Inter: dietro le quinte di un addio clamoroso o un rilancio inatteso?, su Notizie Inter.