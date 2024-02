Marcus Thuram svela i segreti di Tajon Buchanan, così il francese sul compagno verso il big match di Champions League Inter-Atletico Madrid

In previsione del big match Inter-Atletico Madrid di Champions League, Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di Mediaset. Tra i tanti argomenti menzionati dal francese anche spazio per l’ultimo arrivato in casa nerazzurra: Buchanan. Ecco cosa ha raccontato.

BUCHANAN – «Si sta integrando molto bene come tutti, è veloce e può saltare l’uomo. Siamo felici di averlo con noi».

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI MARCUS THURAM

L’articolo Buchanan visto da Thuram: «Queste sono le sue caratteristiche» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG