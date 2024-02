L’opinionista Paolo Condò sostiene che i bianconeri non siano più in corsa per la vittoria finale del campionato.

Paolo Condò su La Repubblica ha detto la sua sull’ultimo turno di campionato e sull’imminente Inter-Atletico Madrid. “Il pareggio di Verona ha ufficializzato la fine della corsa scudetto della Juventus, che c’è stata — sia pure sotto traccia — in un’ottica di verifica di eventuali debolezze dell’Inter. Queste debolezze non si sono viste, anzi”.

Sui rossoneri

“La buona notizia per la Juve è che il Milan non ha sfruttato la chance di scavalcarla, e qui l’errore è stato di Pioli perché la gara in cui fare turnover era il ritorno col Rennes, non quella di Monza. Al di là degli errori di Thiaw, poi, è ormai dimostrato che un paio di innesti rinfrescano le squadre, cinque le snaturano. Il Milan era in un ottimo momento (6 vittorie su 7), e la reazione dei titolari nella ripresa — anche in dieci! — l’ha confermato. Pensare a chance residue di scudetto non era razionale, ma sarebbe stato meglio non aiutare il Monza a giocare la partita dell’anno”.

Uefa Champions League

Lo strepitoso cammino dei nerazzurri

“Si diceva che l’Inter non ha mostrato debolezze. Se dovesse vincere il recupero con l’Atalanta — impresa peraltro non banale — viaggerebbe per la prima volta sopra il fragoroso Napoli dell’anno scorso (66-65 dopo 25 giornate). Sono ormai molte le volte in cui abbiamo sottolineato il lavoro del management, capace di aumentare il valore della rosa senza impegnare il bilancio, e quello di Simone Inzaghi, che ha cambiato il dna interista introducendovi principi di gioco associativo degni di Guardiola. L’attesa dell’Atletico Madrid, primo ostacolo (alto) sulla strada della Champions, contiene quindi la consapevolezza dell’occasione imperdibile. Ci sono molti azzardi vinti in questa rosa d’élite, e per quanto si possa essere bravi non c’è mai la garanzia che succeda ancora. È per questo che l’Inter non deve porre limiti alle ambizioni della sua primavera”.

