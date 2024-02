Reda Belahyane, nuovo centrocampista dell’Hellas Verona, ha parlato ai canali ufficiali del club gialloblù. Le dichiarazioni

Reda Belahyane, nuovo centrocampista dell’Hellas Verona, ha parlato ai canali ufficiali del club gialloblù. Le dichiarazioni.

PAROLE – «Sta andando bene, anche se gli allenamenti sono diversi da quelli che facevo nel mio club precedente. Qui si lavora più duramente, mentre al Nizza ero un po’ più tranquillo. Il mister mi chiede di ribaltare molto più spesso il gioco, perché in Francia ero abituato a giocare maggiormente nello stretto. In Italia si tende ad allargare maggiormente l’azione. Su questo sto lavorando molto. Ho sempre giocato a calcio nella mia vita. Ho iniziato a nove anni in un club, e l’ho fatto perché mio padre ha sempre amato il calcio. Prima di me i miei due fratelli e le mie sorelle avevano già giocato, ed è stato nostro padre a trasmetterci questa passione. Lui mi ha aiutato e seguito molto, se sono qui ora è grazie a lui. Bentegodi? Giocare in un stadio magnifico come il nostro in una partita così importante è stato veramente incredibile. Ho sempre voluto giocare una partita del genere, con grandi giocatori, e ci sono riuscito».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG