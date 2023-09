Buffon: «Capo delegazione, Juve, Pogba e Bonucci, vi dico tutto». Le parole dell’ex portiere a Supertele

Gianluigi Buffon ha parlato a DAZN. Ecco le dichiarazioni dell’ex Juve.

CAPO DELEGAZIONE – «È molto bello, sono stato accolto benissimo sia dal presidente che dai dirigenti, dal mister e dal suo staff. Sono stato coinvolto fin dal primo minuto anche dai ragazzi, l’avere empatia e l’avere modo di interagire con loro porta ad essere più credibile».

CALCIO ITALIANO IN EUROPA – «Quest’anno si è un po’ equiparato tutto. Andando via tanti giocatori di un certo livello, verso l’Arabia, il movimento europeo si è un po’ impoverito ma risulta più equilibrato. L’Inter, ma anche il Milan, se le becchi in giornata possono battere chiunque, anche City o Real Madrid».

JUVE – «Ogni settimana c’è un caso e non ci si annoia… la miglior cura e la miglior medicina sono le prestazioni, sono quelle che spazzano via le polemiche».

SCUDETTO – «Secondo me già lo scorso anno poteva competere per lo Scudetto, poi le vicissitudini hanno fatto sì che ciò non accadesse. Quest’anno è la stessa senza le coppe europee, ne vedo poche di squadre che hanno una rosa competitiva come quella della Juventus: c’è l’Inter sicuramente che forse ha anche più qualità, ma poi i nerazzurri hanno altri impegni…».

POGBA E BONUCCI – «Posso dire poco… Per me è un dispiacere perché conosco entrambi e conosco bene la Juve. Ora al di là del mister e qualche altra figura è stato stravolto tutto e quindi non posso permettermi di sputare sentenze, mi sentirei fuori luogo. Bisogna conoscere bene le cose per parlare».

