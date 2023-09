Pecci: «McKennie? La palla era dentro ma c’è un problema». Le dichiarazioni sull’episodio di Juve Lazio

Ospite della Domenica Sportiva, Eraldo Pecci ha parlato così di Juve Lazio.

PECCI – «Chiesa ha l’atteggiamento giusto, sta crescendo e sta migliorando, potrebbe essere la spalla ideale per Vlahovic ma è tutta la squadra che ha un atteggiamento da grande squadra e alla fine ho visto una partita Luis Alberto contro tutti e la Juventus ha meritato nettamente di vincere. Il primo gol della Juventus? La palla era dentro ma il problema è che non l’hanno fatta rivedere, anche se ci fosse stato un errore la prestazione della Juventus non avrebbe lasciato scampo alla Lazio».

