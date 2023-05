Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, ha parlato del momento dei bianconeri in campionato e in Europa

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, ha parlato a Sky Sport.

PAROLE – «Il lavoro di Allegri in un momento così? Il cammino di Europa League rappresenta tanto perché è l’unico traguardo a cui può ambire la Juve. L’importanza di Allegri è stata capitale, in una situazione così molti sarebbero andati in confusione perdendo le redini del gruppo. Queste sono le situazioni in cui lui tira fuori il meglio e si esalta. Ritiro Bonucci? I grandi campioni sono accompagnati da una sorta di intelligenza che fa capire fino a dove si può spingere. Se Leo ha optato per questa situazione sa dove può arrivare e dove si può spingere, bisogna affidarsi alle sue sensazioni».

