Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, ha parlato a Sky Sport.

INCHIESTA JUVE – «Sono stati mesi difficili, una montagna russa di emozioni. Non mi sarei aspettato a gennaio questa penalizzazione, non mi sarei aspettato che a 3 giornate dalla fine ancora siamo con i giudizi in attesa. Personalmente l’ho vissuta come milioni di tifosi juventini, son senso di orgoglio e appartenenza e di innocenza. Poi c’è un procedimento in atto, tante cose da fare, da giudicare e da aspettarsi. Può succedere di tutto, lo si è visto in questi mesi. Si fa fatica a trovare un nesso logico. Va detto che per tutte le squadre che per giocano la Champions diventa un campionato che ha poco di regolare se non lo Scudetto del Napoli e l’ultimo posto della Sampdoria. Le altre posizioni sono condizionate, aveva ragione Mourinho tre mesi fa. Spero si risolva tutto nel migliore dei modi, così è difficile per tutte le squadre preparare al meglio le partite».

COME SI REAGISCE A QUESTE SITUAZIONI – «E’ difficilissimo. Secondo me sono stati molto bravi, è facile dire di pensare solo al campo, ma durante tutta la settimana non pensi davvero solo a quello. Devi isolarti, darti obiettivi».

