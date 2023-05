Il tecnico sembrava ad un passo dall’esonero poche settimane fa ma ultimamente è riuscito ad aggiustare la classifica in campionato ed a raggiungere la finale.

L’Inter batte nuovamente il Milan ed approda alla finale di Champions League: Tuttosport sottolinea come Simone Inzaghi sia solo il secondo tecnico italiano a riuscirci sulla panchina nerazzurra.

esultanza a fine gara Inter

L’Inter cerca di realizzare una sorta di piccolo Triplete con SuperCoppa (già conquistata) e Coppa Italia (finale mercoledì 24 contro la Fiorentina); vincere una finale certamente da sfavorita sarebbe un’impresa gigante. I nerazzurri sono riusciti ad uscire indenni da un girone di ferro con due squadre che stanno dominando i rispettivi campionati come Bayern Monaco e Barcellona e ad eliminare le due big portoghesi prima dei rossoneri; non male per una squadra che doveva cambiare allenatore.

