Buffon, serataccia col Parma: infortunio e ko in rimonta del conntro il Cagliari nella semifinale di andata dei playoff di Serie B

La serata di Buffon contro il Cagliari nella semifinale di andata dei playoff di Serie B è stata una di quelle da dimenticare.

Dopo aver chiuso il primo tempo in doppio vantaggio il portiere del Parma è dovuto uscire all’intervallo per un infortunio (problema al polpaccio destro). Il Cagliari di Ranieri, nella ripresa, è riuscito a rimontare e vincere per 3-2. Massima delusione per l’ex capitano della Juve.

