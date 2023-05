Pulisic Juve, l’americano torna di moda: lascerà il Chelsea. Ultime sul possibile obiettivo di mercato dei bianconeri

La Juve ripiomba su Pulisic del Chelsea che, come rende noto ESPN, lascerà i Blues in estate per circa 20 milioni di euro.

I bianconeri, però, non sono gli unici ad aver messo nel mirino il fantasista americano come possibile obiettivo di mercato. Oltre alla Juve sarebbe vivo l’interesse di Milan e Napoli in Serie A e di Manchester United e Newcastle in Premier League.

The post Pulisic Juve, l’americano torna di moda: lascerà il Chelsea. Ultime appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG