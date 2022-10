L’ex portiere della Juventus non ha ancora aperto al ritiro dal calcio giocato. Ecco le sue dichiarazioni in merito

Gigi Buffon, portiere del Parma ad ex Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN di vari argomenti, tra cui il suo eventuale ritiro dal calcio giocato. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni.

RITIRO – «Ho una sensazione e una dimensione di libertà che prima non ho mai avuto. Per uno come me il vivere la libertà è qualcosa di imprescindibile. Timore del post carriera Devo dire la verità, ho una vita famigliare talmente soddisfacente che non ho paura di questo. La verità è che ho degli obiettivi reali che voglio e penso di poter ancora raggiungere».

