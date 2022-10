Giornata importante per il capito rinnovo di Rafael Leao. Oggi a Casa Milan previsto un vertice tra dirigenza e il padre del giocatore

Oggi sarà una giornata chiave per uno dei temi più spinosi di queste settimane in casa Milan. In via Aldo Rossi ci sarà il primo vertice tra dirigenza e il padre di Rafael Leao per discutere il rinnovo di contratto, come riporta la Gazzetta dello Sport. Il giocatore ed il club vogliono andare avanti insieme, ma c’è da ragionare con l’entourage del ragazzo composto dal padre, l’avvocato francese (che nei prossimi giorni raggiungerà Milano) e l’agente Jorge Mendes.

Pesa anche la questione burocratica con lo Sporting Lisbona e la multa che il portoghese deve al suo ex club di 20 milioni di euro. Il Milan si è detto pronto a supportare il suo giocatore nella questione. Inoltre i rossoneri avrebbero pronta una super offerta per trattenere il proprio gioiello, attualmente in scadenza nel 2024. Alla finestra restano tutti i top club europei, dal Manchester City al Chelsea passando per PSG, Real Madrid e Liverpool.

The post Rinnovo Leao, oggi incontro a Casa Milan: pronta maxi offerta appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG