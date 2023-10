Gianluigi Buffon, ex portiere della Juve, ha parlato così dei bianconeri in chiave Scudetto. Queste le sue dichiarazioni

Gianluigi Buffon è intervenuto nel post della cerimonia di assegnazione degli Europei 2028 e 2032, quest’ultimo confermato ad Italia e Turchia.

ITALIA OSPITA EURO 2032 – «Speriamo di fare il meglio per la Nazione che rappresentiamo. Mi è piaciuta la candidatura doppia, in un momento politico come questo può essere una grande occasione di dialogo verso l’Oriente. E’ una Nazione di grandissime tradizioni, penso il potersi capire, comprendere e collaborare, sia una grandissima cosa. Passi in avanti dobbiamo farli tutti. Iniziamo a vedere un’identità di squadra, c’è grande disponibilità dai parte dei ragazzi. Spalletti è un grande tecnico, di grandissimo livello».

Queste le parole dell’ex portiere della Juventus a Rai Sport.

JUVE – «Pensavo potessero vincerlo a inizio stagione, soprattutto perché giocava una volta a settimana. Poi sono successe altre cose, se togli Pogba qualcosina nell’obiettivo finale si può rivedere ma ha la possibilità di essere protagonista».

CENTENARIO FAMIGLIA AGNELLI – «Bellissimo che una proprietà possa avere il timone, soprattutto in un momento storico simile, di una squadra così rappresentativa per 100 anni. Questa è solo la prima tappa di una storia che continuerà ancora. Quando pensi alla Juve pensi alla famiglia Agnelli e viceversa».

