Calciomercato Juventus: il colpo a gennaio può arrivare dall’Ucraina. ULTIME notizie sui movimenti del club bianconero

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, c’è un altro per il calciomercato Juventus in vista di gennaio. Trattasi di Sudakov, talento in forza allo Shakhtar Donetsk.

Per sostituire Pogba, oltre a Berardi e Hojbjerg, i bianconeri pensano anche al gioiellino ucraino.

The post Calciomercato Juventus: il colpo a gennaio può arrivare dall’Ucraina. ULTIME appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG