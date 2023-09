Gigi Buffon svela il retroscena sul suo trasferimento al PSG: l’ex capitano della Juventus non era pienamente convinto

Gigi Buffon, alla Radio ufficiale della Serie A, ha così parlato del suo trasferimento al PSG. Le dichiarazioni dell’ex Juventus.

ESPERIENZA AL PSG – «L’anno in cui sono andato a Parigi avevo deciso ed ero abbastanza convinto, ma non lo ero pienamente, mi sentivo fisicamente al top. Per il rispetto delle società in cui ho lavorato ho capito che era giusto fare un passo indietro. Poi a fine aprile arrivò questa chiamata del PSG, sarei stato stupido a rinunciare, volevo crescere ulteriormente con l’esperienza all’estero e avrei giocato in una squadra stratosferica e a un livello stratosferico».

