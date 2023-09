Flop del Benfica di Angel Di Maria all’esordio in Champions League: come Bonucci anche l’altro ex Juve rimedia solo un ko

Perde anche il Benfica dell’ex Juve Angel Di Maria, in campo per 72 minuti ma senza trovare il guizzo giusto per guidare i suoi al gol.

Colpo esterno del Salisburgo, in superiorità numerica dal 13′ per il rosso ad Antonio Silva, grazie alle reti di Simic su rigore e Gloukh.

