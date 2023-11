Bugo: «Mi irrita chi criminalizza Fagioli. Allegri? Mi piace, ma avrei fatto fare un altro anno a Pirlo». Le parole del tifoso della Juventus

Bugo, popolare cantante e grande tifoso della Juventus, in un’intervista a Calciomercato.com ha parlato di Allegri e della squalifica di Fagioli per il caso scommesse.

ALLEGRI – «Mi è sempre piaciuto, anche se quando era tornato non ero convintissimo perché per me i richiami del passato rischiano di essere un flop. Soprattutto quando c’è stata una storia così grande come quella di Max con la Juve. Io avrei fatto fare un altro anno a Pirlo, ma ad Allegri riconosco il fatto di essere stato capace di compattare squadra e spogliatoio scossi da diverse vicende. E’ vero che ogni tanto sbaglia, però lo ammette sempre. La squadra sta andando bene, lui sta facendo quello che serve: tenere la squadra in alto in un momento di transizione».

FAGIOLI – «Non mi soffermo sul lato scandalistico di chi fa gossip sulle spalle di altri. Io dico che è vero che Fagioli ha sbagliato, ma chi non sbaglia nella propria vita! Attenzione, non lo sto giustificando: penso che la noia abbia portato Nicolò e altri coetanei a fare certe scelte. Sono giovani, concentrati sul calcio e la divagazione sulla ludopatia può diventare un problema. Una trappola. Adesso è giusto che chi ha sbagliato paghi e serva di lezione, ma criminalizzare i giovani è un modus operandi che mi ha sempre irritato».

