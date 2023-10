Cuadrado si allena a parte: l’ex Juve è ancora indisponibile per l’Inter a causa dell’infortunio al tendine d’Achille

Proseguono le difficoltà di Cuadrado all’Inter. Il colombiano è ancora alle prese con l’infortunio al tendine d’Achille e anche oggi si è allenato a parte rispetto ai compagni.

L’ex Juve al momento è indisponibile per Inzaghi. Resta da capire se potrà recuperare per la partita che l’Inter giocherà sabato contro l’Atalanta. Finora è sceso in campo in maglia nerazzurra solo in 4 partite.

