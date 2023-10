Ronaldo zittisce i tifosi che inneggiano Messi fresco vincitore dell’ottavo Pallone d’Oro: il gesto dell’ex Juve – VIDEO

La sfida a distanza tra Ronaldo e Messi continua anche se il primo gioca in Arabia Saudita e il secondo in America. L’ex fuoriclasse della Juve è stato preso di mira dai tifosi dell’Al-Ettifaq che durante una partita di coppa hanno iniziato ad inneggiare a Messi, fresco vincitore dell’ottavo Pallone d’Oro.

Al-Ettifaq fans started a “Messi, Messi” chant and this was Cristiano Ronaldo’s reaction.pic.twitter.com/tlCNiWLOje — Roy Nemer (@RoyNemer) October 31, 2023

Così il portoghese ha puntato l’indice alla bocca nella loro direzione, per zittirli. Non solo, perché con la mano ha fatto un gesto per dire “calma”. E quando ha segnato è andato ad esultare sotto i tifosi avversari.

