Ravezzani stronca Vlahovic: «È l’equivoco della Juve, deve fare la differenza». La critica al bomber serbo in esclusiva

Vlahovic ha ricevuto una critica da Ravezzani. Queste le parole in esclusiva per Juventusnews24 sul bomber serbo.

VLAHOVIC JUVE – «È evidente che Vlahovic non ha mai reso per quanto è stato pagato, sia alla Fiorentina e per quanto guadagna. Vlahovic dovrebbe essere il miglior centravanti del campionato, perché viene pagato per essere tale, e non lo è per tante ragioni. Su questo equivoco secondo me si spiegano molti dei mancati traguardi della Juve degli ultimi due anni. Vedremo quest’anno, ma certamente Vlahovic non può limitarsi ad essere bravo ogni tanto. Deve fare la differenza quasi sempre e finora non ci è mai riuscito».

