Juventus, l’attacco si è inceppato: Allegri deve risolvere il problema al più presto se vuole restare in alto in classifica

La Juventus da cinque partite ha blindato la difesa, ma in queste cinque gare ha segnato solo 5 gol, di cui soli due da un attaccante (Milik) perché gli altri sono arrivati da Gatti al Torino, Locatelli al Milan e Cambiaso al Verona.

Chiesa e Vlahovic hanno avuto problemi fisici e dopo un inizio al top si sono inceppati. Kean sta alzando il livello delle sue prestazioni, ma non ha ancora segnato. La difficoltà dell’attacco, come spiegato da Guardalà a Sky Sport 24, è quindi un problema che Allegri deve risolvere al più presto per fare restare in alto la Juventus in classifica.

The post Juventus, l’attacco si è inceppato: Allegri deve risolvere il problema appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG