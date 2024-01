Bundesliga: il Bayer Leverkusen supera il Lipsia nello scontro diretto con una rete nel recupero e vola in classifica

Una vittoria al cardiopalma per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che rimane in vetta alla Bundesliga e prende altri tre punti di vantaggio al Bayern Monaco, che scenderà in campo domani contro il Werder Brema e poi mercoledì nel recupero contro l’Union Berlino. Anche in caso di doppia vittoria dei bavaresi però il Leverkusen sarebbe ancora in cima alla classifica, forte dei 48 punti conquistati.

Una vittoria non semplice per le aspirine che, ospiti del Lipsia, hanno rischiato anche la sconfitta. A sbloccare la partita infatti ci ha pensato Xavi Simons per la squadra della Red Bull. Pareggio nella ripresa a firma di Tella, ma al 56′ nuovo vantaggio dei padroni di casa con Openda. Pochi minuti e Tah segna la rete del 2-2 e poi nel primo dei sei minuti di recupero ci pensa il difensore centrale ecuadoriano Piero Hincapiè con una scivolata su calcio d’angolo a fissare il risultato sul definitivo 2-3.

