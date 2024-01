Brutto episodio di razzismo contro Mike Maignan in Udinese-Milan, il portiere ha lasciato il campo e Maresca ha sospeso la gara

Brutto episodio al minuto 26 di Udinese-Milan con Maignan che richiama l’attenzione dell’arbitro a seguito .

Dopo il richiamo da parte dello speaker sono continuati i cori fino a quando il portiere rossonero si è allontanato dalla porta e ha preso la direzione degli spogliatoi con l’arbitro Maresca che ha sospeso la partita al minuto 34 per quasi cinque minuti, fino a quando i rossoneri, che avevano seguito il portiere nel tunnel, non hanno deciso di rientrare. Non calano però i fischi in direzione del portiere rossonero.

