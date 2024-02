Tutto quello che è successo nel pomeriggio di Bundesliga, con il duello in vetta tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco

Non cambia nulla in vetta alla classifica del campionato tedesco. La terza di ritorno ha visto la capolista, il Bayer Leverkusen, vincere 2-0 sul campo del Darmstadt, ultimo in classifica. Risultato finale 0-2, con una rete per tempo ad opera del nigeriano Nathan Tella.

Ha faticato di più il Bayern, che ha giocato in contemporanea. All’Allianz Arena Tuchel si è visto sotto contro il Borussia Monchengladbach per il gol di Elvedi. Prima del riposo Pavlovic ha firmato il pareggio. Nella ripresa Kane e De Ligt hanno fissato il punteggio sul 3-1, consentendo alla squadra di Monaco di restare a -2 dalla vetta.

