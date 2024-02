L’ex attaccante Christian Vieri ha detto la sua su Inter-Juventus di domani sera ma non solo.

Christian Vieri ha parlato del derby d’Italia a SportWeek. “L’Inter è la squadra più completa della Serie A. Ha la rosa migliore, nel senso di una panchina profonda e di qualità. Può far riposare i titolari e continua a vincere. Dimarco è stanco? Entra Carlos Augusto, che per me è fortissimo. Barella è stanco? Entra Frattesi. L’anno scorso sono arrivati in finale di Champions, quest’anno possono ripetersi in coppa e andare in fondo in campionato”.

I bomber di scorta

“Arnautovic è un buon attaccante, è stato sfortunato perché si è fatto male ed è rimasto fermo due mesi. Uno come lui, quando entra deve fare la differenza. Aspetto i suoi gol, e anche quelli di Sanchez”.

L’ammissione

“L’Inter può vincere il campionato e la Champions, perché nella finale col City io non ho visto differenze tra le due squadre. Anzi, se c’erano, erano a favore dell’Inter. All’Inter sono stato 6 anni. Sei anni intensi. Poi vivo a Milano. Sì, sono tifoso dell’Inter. Quando posso, vado a vederla”.

esultanza gol Lautaro Martinez

Sul Toro

“Uno degli attaccanti più completi. Lo metto insieme a Haaland, Kane, Rashford. Lautaro e Kane giocano molto coi compagni, Haaland è più centravanti d’area, per caratteristiche sue e per come gioca il City, che fa molto possesso palla”.

Sui bianconeri

“Ovvio che possono competere fino alla fine per lo Scudetto. Loro non fanno fatica a difendere. Non sono divertenti? No. Se vorrei vederli giocar meglio? Sì. Juve, Inter e Milan devono dare qualcosa in più delle altre anche sotto l’aspetto del gioco, perché non conta solo vincere. Ho criticato Allegri, ma ogni allenatore è fatto a modo suo. La Juve è dura da battere. È meno vulnerabile rispetto a un anno fa, quando era in Europa. Puoi stare anche tre giorni davanti alla sua area senza riuscire a far gol. Danilo, Bremer e Gatti sono dei bestioni. Davanti hanno contropiedisti come Vlahovic e Chiesa. Un gol la Juve te lo fa sempre. E, se non ci riesce su azione, può farlo su calcio piazzato perché ne ha tanti di un metro e novanta: i tre difensori, e Rabiot, Vlahovic, Milik… come fai a prenderli tutti?”.

