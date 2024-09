Il difensore argentino è arrivato come vice-Bastoni ma in realtà potrebbe non esserlo mai.

L’Inter attende il ritorno in campo di Buchanan e progetta il futuro di Tomas Palacios, delineando strategie che potrebbero determinare nuovi assetti tattici all’interno della rosa nerazzurra.

Scelta sorprendente

La scelta di Inzaghi di inserire nella lista UEFA il canadese e non Tomas Palacios pone delle riflessioni. Pur non avendo ancora debuttato sotto la guida di Inzaghi, l’argentino si appresta ad unirsi alla squadra, dopo aver completato le formalità burocratiche per il suo trasferimento. Il suo arrivo è previsto per la prossima settimana: gli aspetta un lungo lavoro ad Appiano per entrare nei meccanismi inzaghiani.

Tajon Buchanan

Il vice-Bastoni è il brasiliano

Originariamente concepito come possibile vice-Bastoni, Palacios si trova di fronte alla prospettiva di dover ricoprire differenti ruoli all’interno dello scacchiere tattico nerazzurro. La conferma di Carlos Augusto come sostituto affidabile nel ruolo di braccetto sinistro, soprattutto alla luce del ritorno di Buchanan, apre nuove considerazioni sull’utilizzo di Palacios.

Quale futuro per Palacios?

Secondo il Corriere dello Sport l’ultimo arrivato potrebbe quindi diventare il perno centrale della difesa a tre. I limiti legati all’età e ai contratti in scadenza di De Vrij ed Acerbi sollecitano il club a esplorare soluzioni interne per il rinnovamento. Palacios in Argentina nacque come attaccante per cui passare da braccetto mancino a difensore centrale non dovrebbe essere troppo problematico. Sta a lui e ad Inzaghi.

