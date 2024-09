Nonostante la sessione estiva di mercato sia terminata ancora non c’è certezza sul futuro del Tucu.

Il mercato del calcio vive di storie intricate, di sogni infranti al calar della sera e di speranze rinate all’alba. E in un certo senso il discorso vale per le vicende legate a Joaquin Correa: l’attaccante argentino sembra navigare in un mare di incertezze. Tra club interessati e trattative fallite all’ultimo momento, la sua carriera appare come un’opera aperta a ogni possibile sviluppo, in attesa di un epilogo.

L’ultima novità

Secondo SportMediaset il passaggio dell’ex Lazio al Panathinaikos starebbe per saltare definitivamente sebbene le parti avessero trovato un accordo. La causa principale è stata il poco tempo a disposizione per formalizzare l’ingresso dell’attaccante nella squadra greca in tempo per la Conference League, facendo scattare la scadenza del 4 settembre senza che il trasferimento fosse concluso. Ciò ha posto fine, almeno temporaneamente, alla possibilità di vedere Correa in maglia biancoverde.

Joaquin Correa

Gli scenari

Nonostante questo contrattempo, il futuro di Correa rimane un’equazione aperta a molteplici soluzioni. L’interesse nei suoi confronti non si è affatto dissipato, anzi, diversi club della Turchia hanno recentemente manifestato la volontà di portarlo nelle loro fila. L’Inter spera in una soluzione last minute per un trasferimento a titolo definitivo considerato il suo contratto in scadenza nel 2025 ed il suo ingaggio pesante da pagare; in caso di permanenza, Correa sarebbe la quinta punta e avrebbe un minutaggio molto ridotto.

