I rossoneri sono sulle tracce del centravanti canadese che molto probabilmente non rinnoverà il contratto che lo lega al Lille.

Nonostante la finestra di mercato estiva sia ormai chiusa, il club rossonero non smette di scrutare l’orizzonte alla ricerca di opportunità valide per la prossima stagione, mirando a colmare le lacune emerse nelle prime battute del campionato. Tra le figure più ambite figura l’attaccante del Lille, Jonathan David, un giocatore che potrebbe apportare nuove energie e garantire un apporto significativo in termini di reti.

Vecchia fiamma

L’attaccante ventiquattrenne si posiziona al vertice della lista dei desideri del Milan per la prossima stagione per via del fatto che potrebbe liberarsi a costo 0. Nonostante la concorrenza acerrima da parte di club del calibro di Inter, Juventus e Napoli, i rossoneri mantengono vivo l’interesse verso il talento canadese. Finora, il canadese non ha mostrato interesse nel rinnovare con il club francese, lasciando presagire una possibile apertura verso nuove avventure nel panorama calcistico europeo.

Jonathan David

L’occasione

La strategia del Milan si orienta verso una pianificazione attenta e una valutazione delle opportunità in vista della prossima stagione, soprattutto dopo un avvio di campionato sotto le aspettative con soli 2 punti accumulati nelle prime 3 partite. L’acquisto di un attaccante di spessore come Jonathan David potrebbe rappresentare la chiave per una svolta decisiva, apportando quel plusvalore necessario a colmare il divario con le squadre al vertice della classifica.

