Buone notizie per le italiane dal Senegal

Nel Senegal impegnato in questi giorni in Coppa d’Africa hanno sconfitto il Covid-19 il portiere del Chelsea Edouard Mendy, il difensore centrale del Napoli Kalidou Koulibaly ed il terzino sinistro del Milan Fode Ballo-Tourè. L’ha comunicato la federazione senegalese; i tre giocatori sperano di giocare il 18 gennaio contro il Malawi l’ultima partita del girone anche se la loro condizione fisica non potrà mai essere ottimale considerata la quarantena.

Il Senegal si trova nel gruppo B che ha una classifica molto equilibrata: in testa ci sono Guinea ed appunto Senegal con 4 punti, segue Malawi a 3, ultimo lo Zimbabwe a 0. Buone notizie quindi per Napoli e Milan anche se i giocatori con il superamento del girone molto probabile resteranno più tempo lontano dall’Italia.