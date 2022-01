Eriksen torna subito in Premier League

Dall’Inghilterra e precisamente dal Times arriva un’indiscrezione clamorosa: Christian Eriksen potrebbe firmare in questi giorni per un club di Premier League. Il giornale non specifica quale ma sicuramente si tratta si un club della massima serie inglese. Il danese non gioca dal 12 giugno, giorno in cui ebbe un attacco cardiaco ad Euro2020 con la maglia della sua nazionale. Il fantasista ha dovuto rescindere il contratto con l’Inter perché in Serie A non possono giocare e nemmeno allenarsi atleti con defibrillatore sottocutaneo.

Il fantasista, una volta appurato che il suo stato di salute glielo permettesse, ha sempre desiderato tornare a giocare a calcio. Purtroppo non lo ha potuto fare nel nostro paese ma è dovuto emigrare; l’ex Inter ha dichiarato recentemente di voler giocare i prossimi Mondiali.