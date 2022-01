Coppa d’Africa: problemi per Aubameyang e Lemina

Non c’è pace per Pierre-Emerick Aubameyang, l’attaccante dell’Arsenal ha perso la fascia di capitano ed è stato messo fuori rosa dal club. Non finiscono qui le grane per lui ora impegnato in Coppa d’Africa. La sua nazionale, il Gabon, infatti, comunica che 3 giocatori non hanno potuto giocare l’ultima partita contro il Ghana. Ecco la nota ufficiale: “Stando al giudizio della Commissione Medica della CAF (la Federazione Africana, ndr), i giocatori Pierre-Emerick Aubameyang, Axel Meyé e Mario Lemina, recentemente guariti dal Covid, non hanno potuto prendere parte alla partita. Gli esami effettuati hanno infatti rilevato delle lesioni cardiache. La CAF non ha voluto assumersi rischi“.

Da verificare se questi problemi cardiaci siano correlati al Covid-19, i 3 giocatori sono in dubbio anche per la prossima partita del Gabon. Per quanto riguarda Aubameyang The Athletic riferisce di aver informato i medici dell’Arsenal che non è cosa grave.