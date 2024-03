Il difensore centrale nei prossimi mesi sarà chiamato a prendere una decisione molto importante per il prosieguo della sua carriera.

Il Milan secondo le ultime indiscrezioni di mercato sembra intenzionato a puntellare il proprio reparto difensivo in vista della prossima stagione; non è un mistero che Alessandro Buongiorno piaccia tanto a Moncada e D’Ottavio.

Attaccamento

Alessandro Buongiorno ha totalizzato 100 presenze con la maglia del Torino venerdì scorso allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli; il difensore centrale ha ricevuto una speciale maglia celebrativa direttamente dal direttore sportivo Davide Vagnati. Buongiorno è uno dei pezzi pregiati dei granata e già l’estate scorsa fu vicino a trasferirsi all’Atalanta: alla fine la trattativa non andò in porto perché il giocatore decise di restare nella squadra per cui tifa sin da bambino. A gennaio ci ha provato il Milan ma in questo caso è stato il Torino a fare le barricate.

Geoffrey Moncada

Bivio

Il Torino non lo metterà in vendita e secondo Calciomercato.com spera di trattenerlo facendo leva sul grande legame che lo stesso Buongiorno ha con il Toro, squadra con cui gioca sin dai tempi della scuola calcio. Bisogna però considerare anche le legittime ambizioni del 24enne che potrebbe voler giocare le competizioni europee. In questo momento il Torino non è così lontano dall’ottavo posto che potrebbe portare alla qualificazione alla Conference League. I rossoneri non hanno rinunciato al granata: anzi, continuano a seguirlo con grande interesse in vista della prossima stagione e potrebbero tornare alla carica. Le squadre interessate al vice-capitano del Torino potrebbero aumentare dopo l’Europeo, competizione in cui Buongiorno potrebbe essere titolare dell’Italia.

