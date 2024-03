I rossoneri probabilmente acquisteranno un altro difensore centrale la prossima estate e continuano ad aumentare i nomi accostati.

Il Milan ha risolto l’emergenza in difesa dei mesi scorsi ma nonostante ciò dovrebbero ritoccare il reparto arretrato la prossima estate; Kjaer sembra destinato all’addio ma potrebbe non essere il solo. Il club rossonero sarebbe pronto a dare battaglia agli spagnoli dell’Atletico Madrid per il difensore centrale del Valencia Christhian Mosquera; lo riporta il sito spagnolo COPE. Il 19enne sta suscitando un reale interesse da tutta Europa e potrebbe essere la prossima grande cessione del Valencia.

Il retroscena

Il Milan in realtà ha provato a ingaggiare lo spagnolo già la scorsa estate senza successo e si pensa che ci possa riprovare la prossima. I rossoneri parlarono di lui quando stavano concludendo la trattativa per Yunus Musah sempre col Valencia.

Yunus Musah

I dettagli

Il suo contratto è stato automaticamente esteso fino al 2026 in questa stagione a causa dell’elevato numero di partite disputate. Si dice che Mosquera sia molto felice al Valencia in questo momento ed è perciò improbabile che provi a forzare un trasferimento; bisogna però considerare che il club spagnolo non è ricco e perciò non potrebbe ignorare la possibilità di incassare una grossa cifra con la sua cessione. Lo spagnolo è un prodotto del settore giovanile del Valencia e ha trascorso lì tutta la sua carriera finora: il che significa che il suo eventuale addio produrrebbe anche una grandissima plusvalenza.

L’articolo Milan: per la difesa spunta anche Mosquera del Valencia proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG