Le parole dell’agente FIFA Viktor Kolar sul futuro del difensore inglese hanno creato un po’ di apprensione nei tifosi rossoneri ma il club sa cosa fare.

Fikayo Tomori in questa stagione sembra tornato vicino agli alti livelli vissuti nell’anno che si chiuse con la conquista del diciannovesimo Scudetto del Milan. Ciò ha attirato l’interesse di alcuni top club nonostante il recente infortunio lo abbia tenuto fuori diversi mesi.

La situazione

L’inglese è arrivato dal Chelsea nel gennaio 2021 ed è diventato praticamente sin da subito la colonna portante della difesa rossonera; Tomori fu preso inizialmente in prestito ma poi fu riscattato l’estate successiva per circa 30 milioni di euro. Il suo contratto con i rossoneri scadrà nel 2027 il che non rende necessario accelerare per il rinnovo. La priorità del Milan in questo momento è riportare Tomori al top della condizione.

esultanza gol Fikayo Tomori

Scenari futuri

Per quel che riguarda che il futuro, in linea di principio i rossoneri vogliono costruire attorno al 26enne la difesa delle prossime stagioni: solo un’offerta sostanziosa potrebbe cambiare i loro piani. Hanno destato qualche perplessità le recenti parole dell’agente di Tomori, Viktor Kolar che, secondo Calciomercato.com nascondono un flirt con il Bayern Monaco. In realtà a quanto risulta l’inglese è nella lista dei desideri dei bavaresi pur non essendo tra le priorità. Nonostante le parole dell’agente c’è grande sintonia tra il Milan e Tomori. Resta da vedere cosa succederà se effettivamente il Bayern Monaco dovesse abboccare all’esca dell’agente e presentare un’offerta. Si pensa che i rossoneri possano vacillare per proposte superiori ai 30 milioni.

L’articolo Milan: il Bayern Monaco dietro alle parole del procuratore di Tomori? proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG