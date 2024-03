Il giovane jolly difensivo sta vivendo un lungo periodo di apprendimento in quel di Milanello: staff tecnico e dirigenziale non nutrono dubbi sulle sue qualità.

Filippo Terracciano è arrivato al Milan dall’Hellas Verona a gennaio e da allora il giovane ha collezionato solo 4 presenze con il club rossonero anche se probabilmente questo prevedevano i piani iniziali.

Nuova realtà

Il giovane jolly difensivo è stato comprato per 4,5 milioni di euro dagli scaligeri ed è stato l’unico acquisto oneroso dei rossoneri a gennaio; il ritorno anticipato di Gabbia dal Villarreal non prevedeva nessun esborso di denaro. Sebbene giocasse già in Serie A e Verona non sia così distante da Milano, il salto effettuato dal ragazzo è molto grosso; qualcuno potrebbe sollevare dubbi sulla bontà dell’operazione per il fatto che abbia giocato appena 52 minuti dal suo arrivo. Balzò agli occhi il suo errore che generò il rigore a tempo scaduto che portò al pareggio del Bologna a San Siro ma è sbagliato giudicare un ragazzo per una sola partita.

Geoffrey Moncada

Piani futuri

Tuttavia, come riportato da Calciomercato.com, le cose stanno procedendo secondo i piani. Il Milan non ha mai ritenuto Terracciano un titolare per il presente; si scelse di portarlo subito a Milano e di non lasciarlo al Verona in prestito per via dell’emergenza che attanagliava il reparto difensivo a gennaio. Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio apprezzano molto le qualità del 21enne ma ci vorrà del tempo per abituarsi allo stile di gioco del Milan. I rossoneri in questi mesi dovranno cercare di capire se già dalla prossima stagione potrà essere considerato la prima riserva del terzino destro e all’occorrenza di quello sinistro: se la risposta sarà affermativa non verrà comprato nessuno in quel ruolo.

L’articolo Terracciano non gioca mai: ecco il piano del Milan proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG