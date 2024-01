Buongiorno Juve, il Milan fa sul serio: prima offerta in arrivo per il Torino. Le ultime sul futuro del capitano granata

Anche la Juve è sulle tracce di Buongiorno, ma in prima fila c’è il Milan già per gennaio. Come riportato da Sky Sport, infatti, il club rossonero proveranno a fare un’offerta per il capitano granata.

Si tratta di un’offerta economica più il cartellino di Colombo, che resterebbe al Monza fino a giugno. Il Milan vuole Buongiorno subito nonostante la volontà del calciatore e del Torino di proseguire insieme almeno fino a giugno.

