Mercato Juve, nessuna trattativa avanzata per il centrocampista: Allegri voleva lui. Gli ultimi aggiornamenti in casa bianconera

In questo momento non ci sono trattative avanzate per un centrocampista in casa Juventus.

Allegri voleva un calciatore alla Ederson, che non si muoverà da Bergamo, altrimenti non è convinto delle varie opportunità che sono capitate fino ad ora. A riferirlo è Gianluca Di Marzo su Sky Sport nel corso di Calciomercato L’Originale.

