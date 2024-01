Buongiorno Juve, il Milan fa sul serio: pronta l’offerta al Torino. Questa la proposta per convincere Cairo

Il Milan fa sul serio per Buongiorno nonostante il divieto di Cairo alla cessione a gennaio.

Come riferisce Tuttosport, infatti, i rossoneri hanno pronta un’offerta da 25 milioni più il cartellino di Colombo per convincere il patron granata (che chiede 40 milioni) a privarsi del suo difensore. Su Buongiorno, comunque, è da registrare anche l’interesse da parte della Juve, anche se il Milan ora sembra in vantaggio.

