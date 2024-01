Marchetti: «Per la Juve può essere gustoso prendere questa arma in più per Allegri». Il giornalista fa il punto sul mercato

Il giornalista Luca Marchetti a Sky Sport 24 ha fatto il punto sul mercato della Juve.

MARCHETTI – «Se c’è sul mercato la possibilità di prendere un giocatore che sappia fare da raccordo sulle linee a condizioni economiche favorevoli, per la Juve può essere gustoso andarlo a prendere per dare ad Allegri un’arma in più per combattere per un obiettivo che all’inizio non era preventivato»

